غيابات كبيرة عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

2018/05/09 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه، التي ستخوض مباراة اليوم الأربعاء، أمام مضيفه إشبيلية، في مباراة مؤجلة من عمر الدوري الإسباني.وقرر زيدان، استبعاد كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوني كروس وكيلور نافاس ومارسيلو ورافايل فاران، لإراحتهم، كما يغيب الثنائي إيسكو وداني كارفاخال، بسبب الإصابة.وقام زيدان، باستبعاد […]

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