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الحراك الثوري الجنوبي يعلن تأييده لاحتجاجات سقطرى
2018/05/09 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال السفير قاسم عسكر، الأمين العام للحراك الثوري في الجنوب اليمني، إن المجلس يتابع خيار 4 مايو/ أيار 2017 في العاصمة عدن، والذي تم بموجبه تأسيس المجلس الانتقالي.

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