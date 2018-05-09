الحراك الثوري الجنوبي يعلن تأييده لاحتجاجات سقطرى

2018/05/09 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير قاسم عسكر، الأمين العام للحراك الثوري في الجنوب اليمني، إن المجلس يتابع خيار 4 مايو/ أيار 2017 في العاصمة عدن، والذي تم بموجبه تأسيس المجلس الانتقالي.

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