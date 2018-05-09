2018/05/09 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر متنبئ جوي، من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب محافظة البصرة مساء اليوم الأربعاء.وقال صادق عطية في صفحته على الفيسبوك "نحذر البصرة من شمالها الى جنوبها خلال الساعات القادمة لغاية فجر غد الخميس من غزارة الامطار الرعدية والرياح الهابطة المصاحبة وحبات البرد {الحالوب} لأن التكونات مازالت مستمرة".وأشار الى ان "صواعق برق عنيفة في سماء بعض مناطق البصرة لم تشهد لها مثيل منذ سنوات وعلى الجميع الانتباه وعدم الخروج الى الساحات العامة".وأضاف عطية "كذلك دولة الكويت ومدن عديدة في ايران سيكون نصيبها كبير من غزارة الأمطار".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواعق برق عنيفة في البصرة وتحذير من أمطار غزيرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواعق برق عنيفة في البصرة وتحذير من أمطار غزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).