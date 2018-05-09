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ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لـ آراس كريم ؟
2018/05/09 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقعت السيدة ليلى عبد اللطيف فوز المهندس أراس كريم بمعقد نيابي في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، ومن ثم حصوله على حقيبة في الحكومة المقبلة.

يُذكر أن عبد اللطيف معروفة بتوقعاتها التي تصيب في معظم الأحيان، وهي وجه معروف في الساحتين اللبنانية والعربية.

وقالت عبد اللطيف في تغريدة لها: رجل يعمل في الظل ولا يخاف […]

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