اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تمنع تجمعات المواطنين والهتافات قرب مراكز الاقتراع ابتداءً من الجمعة

2018/05/09 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

قررت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات, الأربعاء, منع تجمعات المواطنين والهتافات قرب مراكز الاقتراع ابتداءً من بعد غد الجمعة.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة/ المعلومة/ إنه “سيتم منع تجمعات المواطنين والهتافات والشعارات للمرشحين قرب مراكز الاقتراع ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً لحين انتهاء العملية الانتخابية”.

وأضافت أنه “تم منع جميع المواطنين من حمل السلاح وأن كانت مرخصة في يوم الاقتراع”, مبيناً أن “المخالف لهذه الفقرة من التعليمات سيتعرض الى المساءلة القانونية”.

وأوضحت اللجنة, أنه “تم منع اقتراب كافة العجلات من مراكز الاقتراع”, داعياً المواطنين, إلى “جلب بطاقة الناخب مع احد البطاقات الأخرى لتسهيل المهمة على القوات الأمنية للتدقيق فيها”.انتهى/ 25 س

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