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المنتخب العراقي بالكيك بوكسنغ يتعرض الى حالة تسمم في قيرغستان
2018/05/09 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قيرغستان ـ خاص تعرض المنتخب العراقي بالكيك بوكسنغ الى حالة تسمم جماعي تسببت في رقود الحكم الاسيوي العراقي محمد مساعد في المستشفى لمدة يومين والبطل العراقي الحاصل على عدة اوسمة علي كريم.

وقال المرافق الصحفي للوفد العراقي احمد رحيم نعمة لوكالة الانباء العراقية (واع) انه “قبل انطلاق منافسات بطولة آسيا حدثت حالة تسمم في صفوف […]

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