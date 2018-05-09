2018/05/09 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيرغستان ـ خاص تعرض المنتخب العراقي بالكيك بوكسنغ الى حالة تسمم جماعي تسببت في رقود الحكم الاسيوي العراقي محمد مساعد في المستشفى لمدة يومين والبطل العراقي الحاصل على عدة اوسمة علي كريم.وقال المرافق الصحفي للوفد العراقي احمد رحيم نعمة لوكالة الانباء العراقية (واع) انه “قبل انطلاق منافسات بطولة آسيا حدثت حالة تسمم في صفوف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي بالكيك بوكسنغ يتعرض الى حالة تسمم في قيرغستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي بالكيك بوكسنغ يتعرض الى حالة تسمم في قيرغستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).