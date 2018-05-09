بيرلو يتمنى فوز ميلان على يوفنتوس

2018/05/09 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة يتمنى النجم الإيطالي المعتزل مؤخرًا، أندريا بيرلو، فوز ميلان على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، رغم أنه لعب للفريقين في مسيرته.وقال بيرلو في تصريحات لتليفزيون ميلان الرسمي: “أتوقع مباراة متوازنة، لا يوجد فريق أقرب للفوز في مباراة نهائية، خاصة إذا كانت في نهاية الموسم”.وأضاف: “سعيد برؤية جينارو جاتوزو […]

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