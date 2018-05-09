ميركل: سنبقى ملتزمين بالاتفاق النووي

2018/05/09 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الأربعاء 9 مايو 2018 | 06:30 مساءً

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أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاربعاء، عن أسفها من قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، فيما اكدت أن برلين ستظل ملتزمة بالصفقة.

وذكرت ميركل في مؤتمر صحفي، أن "ألمانيا ستبذل كل ما بوسعها بغية ضمان تمسك طهران بالمسؤوليات المترتبة عليها حسب الاتفاق النووي"، موضحة أن "طهران كانت تفي حتى الآن بتعهداتها".

واكدت ميركل إنه "لا ينبغي التشكيك في الصفقة، بل ينبغي التفاوض على اتفاق أوسع على أساسها".

وبشأن الملف السوري ناشدت ميركل "الدول الأوروبية تنشيط جهودها الرامية إلى تسوية الأزمة في هذه البلاد".انتهى5

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