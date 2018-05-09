ميركل: الإنفاق العسكري لألمانيا غير كاف

2018/05/09 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إنه من الواضح أن إنفاق بلادها على الدفاع العسكري غير كاف، بعد أيام من طلب وزير دفاعها بمزيد من التمويل للوصول إلى هدف "الناتو".

وأوضحت "ميركل" عبر مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المستوى الحالي للإنفاق العسكري في ألمانيا يثير التساؤلات حول التزام برلين بتحقيق مستهدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت الأسبوع الماضي على طلب وزيرة الدفاع "اورسولا فون دير ليين" بزيادة التمويل لإصلاح النقص الحاد في المعدات، وتعزيز قوة ألمانيا عسكرياً.

وفي سياق آخر، أكدت المستشارة الألمانية على التزام بلادها تجاه الاتفاق النووي الإيراني، معربةً عن أسفها من قرار انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة.

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