البروتينات تساعدك على الاستيقاظ

2018/05/09 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة وجدت دراسة جديدة أن بعض البروتينات التي تكثر في البيض توقظ خلايا الدماغ وليس السكريات.وذكر موقع “هلث داي نيوز” الأميركي أن الباحثين في جامعة “كامبريدج” وجدوا أن الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات التي يعد بياض البيض غنياً بها، تحفز خلايا الدماغ أكثر من المواد المغذية الأخرى، في حين أن السكر […]

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