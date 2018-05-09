وتوت: ترامب سفاح ومجرم ورجل الصهيونية وعلى العرب والعالم الاسلامي الوقوف ضده

2018/05/09 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

وصف النائب اسكندر وتوت , الاربعاء , الرئيس الامريكي ترامب بـ”المجرم والسفاح ورجل الصهيونية العالمية” , مطالبا الدول العربية والاسلامية بالوقوف ضد سياسته التي تريد تمزيق العرب والمسلمين.

وقال وتوت في تصريح لوكالة / المعلومة / , ان “قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع الجارة ايران غير مستغرب ولا مفاجىء كونه رجل الصهيونية العالمية ويمتثل لوامرها فضلا عن انه سفاح ومجرم”.



بحسب تعبيرة.

واضاف ان “ايران جارة مهمة للعراق وقد وقفت معنا وقفه مشرفه في معارك طرد داعش بتقديم السلاح والاستشارة”, مطالبا “الدول العربية والاسلامية وان تقف الى جانب الجمهورية الاسلامية والعمل ضد سياسته التي تعمل لاجل اسرائيل من خلال نقل سفارة بلاده للقدس الشريف”.

وكان الرئيس الأميركي ترامب اعلن انسحابه من الاتفاق النووي مساء امس الاربعاء ، معللاً ذلك بأنه لا يمكن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية استناداً إلى تركيب هذا الاتفاق، بحسب قوله.



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