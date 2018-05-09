الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع صعود قطاع الطاقة

2018/05/09 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم ارتفاع أسعار النفط، مع القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي.

ودعمت مكاسب الطاقة ارتفاع البورصات الأوروبية مع صعود الأسهم الأمريكية، حيث كانت أسهم النفط والغاز الأفضل أداءً في القطاع بزيادة بنحو 2.6%.

وشهدت أسعار النفط صعوداً عند أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 خلال تعاملات اليوم، مع قرار الولايات المتحدة بالتخلي عن التزامها بالاتفاق النووي الإيراني.

كما ارتفع سهم "فودافون" بنحو 0.5% بعد أن وافقت على دفع 21.8 مليار دولار لشراء أصول شركة "ليبرتي جلوبال" في 4 دول أوروبية.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6% إلى 392.4 نقطة، فيما صعد "فوتسي" البريطاني عند 7662.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.3%.

كما صعد "داكس" الألماني بنحو 0.2% إلى 12943.06 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 5534.6 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.1852 دولار.

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