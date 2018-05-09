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الجبوري يدعو المفوضية بالعدالة وعدم الميل لمرشح
2018/05/09 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الجبوري يدعو المفوضية بالعدالة وعدم الميل لمرشح

[أين-بغداد]دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الاربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعدالة وعدم الميل لمرشح.

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