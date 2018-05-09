عمليات ديالى: لا حظر للتجوال في المحافظة غداً

2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، الاربعاء، عدم فرض حظر للتجوال في يوم الاقتراع الخاص المقرر اجراؤه يوم غد.وأضاف العزاوي، أن "مظلة جوية ستوفر حماية للانتخابات في الاقتراع الخاص والعام بديالى"، مؤكدا أن "كل الاستعدادات الامنية انجزت وتم المباشرة بالخطط والاجراءات في كل مناطق ديالى لتأمين مراكز الاقتراع".

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