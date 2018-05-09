2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع طلب مزيد من التمويل للجيش الأمريكي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي.

وقال ماتيس في جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ “لا أتوقع طلب مزيد من الأموال.



في حالة ما إذا فعلت إيران شيئا ما، فتلك قضية مختلفة.



لكني لست قادما إليكم بطلب تمويل إضافي تكميلي”.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاجون لا يتوقع طلب تمويل إضافي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاجون لا يتوقع طلب تمويل إضافي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).