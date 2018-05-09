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البنتاجون لا يتوقع طلب تمويل إضافي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي
2018/05/09 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع طلب مزيد من التمويل للجيش الأمريكي بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي.

وقال ماتيس في جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ “لا أتوقع طلب مزيد من الأموال.

في حالة ما إذا فعلت إيران شيئا ما، فتلك قضية مختلفة.

لكني لست قادما إليكم بطلب تمويل إضافي تكميلي”.

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