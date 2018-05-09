الاعلام الامني : الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على متهم خطير في الانبار

2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول ، اليوم الاربعاء ، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد عناصر داعش الارهابية الخطرة في الانبار .

وذكر رسول في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه ، ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبعملية نوعية القت القبض على عنصر خطير من عصابات داعش الارهابية في الانبار .

واضاف ان الارهابي المعتقل كان ممن ارتكبوا جرائم عدة بحق المواطنين والقوات الامنية في منطقة البو شعبان وهو من المطلوبين للقضاء و تم تسليمه لجهة الطلب .

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