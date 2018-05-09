ائتلاف علاوي يقدم مقترحاً لتصويت ديالى

2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا ائتلاف الوطنية، بقيادة اياد علاوي، اليوم الأربعاء، الى "شمولية العملية الانتخابية وانسيابيتها ونزاهتها وسلامتها عبر مراحلها المختلفة؛ لتعكس التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب العراقي، والتنافس الشريف والسلمي للكيانات والائتلافات السياسية المشاركة".

وذكر الائتلاف في بيان ورد لشفق نيوز انه يدعو ائتلاف الوطنية المفوضية العليا للانتخابات الى شمول محافظة ديالى باجراءات التصويت الخاص المشروط للنازحين من اهالي المحافظة داخل وخارج ديالى، أسوة بمحافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى والانبار، خاصة مع وجود ما يقرب من ثلاثين الف من نازحي ديالى في اقليم كردستان، ولتشابه الظروف والأسباب الموجبة.

وأضاف انه "ينبغي تقديم المفوضية للضمانات الأكيدة لسلامة نقل نتائج الانتخابات من المحطات ومراكز الاقتراع الى السيرفرات في المكتب الوطني وعدم تعرضها الى الاختراق والتلاعب من قبل طرف اخر، وتبيان آليات النقل وسلامتها، للقوى السياسية والرأي العام، لحساسية الموضوع وأهميته المفصلية".

وتحذر جميع الأطراف السياسية في العراق من التلاعب في نتائج الانتخابات، حيث هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، بأنه سيزلزل الأرض تحت أقدام من يزور الانتخابات.

ورافقت الانتخابات العراقية السابقة، اتهامات واسعة تتعلق بالتزوير، طال آخرها نائب الرئيس العراقي نوري المالكي في الانتخابات الماضية عام 2014 بالحصول على أصوات مناطق غرب بغداد.

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