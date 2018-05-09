النزاهة الكوردستانية تشكك بادعاءات رابون معروف: عليك تقديم أدلة الاعتداء

2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت الهيئة المستقلة للنزاهة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، رئيس قائمة الجيل الجديد في اربيل رابون معروف، بتقديم ما لديه من ادلة للاعتداء علية الى الاجهزة الامنية وتسجيل شكوى لدى القضاء، لافتة الى ان قضيته ستبقى مشكوك بها.

وجاء في بيان للهيئة ورد لشفق نيوز، انه بعد نشر المرشح لمجلس النواب العراقي (رابون معروف) ما يفيد بانه تم الاعتداء عليه داخل مدينة اربيل في السابع من ايار الجاري واصابته بجروح بليغة ونجاته بعد ذلك، ومن منطلق ايمان الهيئة بحماية احترام الانسان والحفاظ على حقوقه اعلنت عن ادانتها لاي اعتداء واهانة بحق اي شخص او جهة، مطالبة الاجهزة الامنية باجراء التحقيقات اللازمة وحسم القضية لدى القضاء والقاء القبض على المتهمين بها.

واضاف البيان ان شرطة اربيل اعلنت حينها انه بسبب ان الشخص الموما اليه لم يسجل الشكوى، ولم يقدم اية معلومات للشرطة بشأن الحادثة ومكان ونوع الهجوم فانها لم تحصل على اية معلومات وعلى اثرها قامت باجراء التحقيقات وطالب المعتدى عليه مرة اخرى بتسجيل شكوى وتزويدها بالمعلومات.

واستدرك البيان ان الموما اليه وبعد ظهور الاول بعد 24 ساعة على قناة (NRT) في برنامج المناقشة اكد انه غير مستعد لتسجيل دعوى والذهاب الى الشرطة بذريعة انه لا ثقة له بها، مضيفا ان هذا يأتي بعد ان ادعى انه تعرض للضرب وتم جرحه، الا انه بصورة عامة كان سليما معافى في البرنامج ولا تبدو عليه اي اثار للضرب او الجروح، او انه اثناء تحريك يديه والاجزاء الاخرى من جسمه لم تظهر عليه اي اثار.

وتابع البيان ان من الضروري من اجل ان تتخذ قضية الموما اليه مسارها القانوني والتعرف على المتهمين، ان يسارع لتسجيل الشكوى وتزويد الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى بالمعلومات، والا فان قضيته ستبقى مشكوك فيها وستبقى لها اثار على الرأي العام.

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