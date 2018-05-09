عشائر نينوى تعلن سحب دعمها لــ

2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس نخب وعشائر نينوى ، اليوم الاربعاء ، عن استعداده لدعم العملية السياسية بحثنا اهلنا ومجتمعنا على المشاركة الفاعلة في الانتخابات دون ميل الى جهة عن اخرى...

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