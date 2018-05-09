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عشائر نينوى تعلن سحب دعمها لــ
2018/05/09 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   اعلن مجلس نخب وعشائر نينوى ، اليوم الاربعاء ، عن استعداده لدعم العملية السياسية بحثنا اهلنا ومجتمعنا على المشاركة الفاعلة في الانتخابات دون ميل الى جهة عن اخرى...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر نينوى تعلن سحب دعمها لــ"حزب الدعوة" في المحافظة لخداعه واستغفاله وكذبه المستمر علينا) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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