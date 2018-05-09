الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ترمب يُهدد إيران: إذا لم تتفاوض بشأن البرنامج النووي فإن شيئاً ما سيحدث لها
2018/05/09 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ستدخل حيز التنفيذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يُهدد إيران: إذا لم تتفاوض بشأن البرنامج النووي فإن شيئاً ما سيحدث لها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يُهدد إيران: إذا لم تتفاوض بشأن البرنامج النووي فإن شيئاً ما سيحدث لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تعرّف على الميزة الجديدة في إصدار “iOS 11.4” لهواتف أيفون
⋙ حزب بارزاني: أولى مهام الحكومة الاتحادية الجديد حل الأزمة بين بغداد وأربيل
⋙ ترامب: أي استئناف لبرنامج إيران النووي سيؤدي لـ”عواقب خطيرة”
⋙ بالأرقام.. أنتخابات مجلس النواب
⋙ الرصد الزلزالي: هزة ارضية ارتدادية تضرب شمال خانقين دون اضرار
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. المخابرات تحدد موقع البغدادي وتعرض إعترافات قادة بداعش
⋙ فيديو يكشف تفاصيل تحالف سري بين المالكي والعبادي
⋙ بالصور.. افتتاح اكبر سارية للعلم العراقي وسط كركوك
الأكثر شيوعا