الرباط الصليبي يهدد مشاركة ألفيس في المونديال

2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأثارت إصابة البرازيلي داني ألفيس لاعب فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، في الركبة، خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان بنهائي بطولة كأس فرنسا أمس الثلاثاء، مخاوف كبيرة في البرازيل، بعدما تزايدت الشكوك حول خطورة الإصابة واحتمالية غياب الظهير الأيمن المخضرم عن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.وذكر الموقع البرازيلي، أن "المقربين من ألفيس، وحتى طبيب النادي الفرنسي، كانوا في حالة صدمة كبيرة، عندما أعلنوا عن نتائج الفحوصات الأولية، للاعب الذي أكمل عامه الخامس والثلاثين هذا العام، والفائز بـ 38 لقباً في تاريخه".

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