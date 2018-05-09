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فاردي ، 5 اهداف في 5 مباريات
2018/05/09 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – سيواجه فريق اللاعب جيمي فاردي ليستر سيتي فريق ارسنال اليوم في الدوري الانجليزي ، وكشفت الاحصائيات أن جيمي فاردي سجل 5 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها أمام أرسنال في البريميرليغ .

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