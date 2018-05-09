الفجيرة يقترب من الصعود لدوري الخليج العربي بفوز صعب على حتا

2018/05/09 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

اقترب الفجيرة من الصعود إلى دوري الخليج العربي الإماراتي بعد الفوز على حتا في ذهاب الملحق والصعود بهدفين مقابل هدف واحد.

دانيلو كاراندو سجل هدف التقدم للفجيرة مبكراً في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، فيما تعادل فيرناندو جابرييل للضيوف في الدقيقة 55.

الفجيرة يتقدم بالهدف الأول عن طريق دانيلو كاراندو في الدقيقة 4 #الفجيرة_حتاذهاب ملحق الصعود والهبوط لـ #دوري_الخليج_العربيلمشاهدة البث المباشر عبر موقع القناة على الرابط التالي:https://t.co/znIdjtm0i3 pic.twitter.com/YAYToX4DVs

— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 9, 2018فرناندو جابرييل يسجل هدف التعادل لحتا في الدقيقة 55#الفجيرة 1 × 1 #حتاذهاب ملحق الصعود والهبوط لـ #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/pzzCr5k3Qz

— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 9, 2018وعاد كاراندو في الوقت القاتل من المباراة لتسجيل هدف الفوز للفجيرة في الدقيقة 80 ليؤمن الفوز لأصحاب الأرض.

كاراندو يسجل الهدف الثاني للفجيرة في الدقيقة 80#الفجيرة 2 × 1 #حتاذهاب ملحق الصعود والهبوط لـ #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/QBW2isCKPn

— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) May 9, 2018عبد الله مسفر يقود الفجيرة في ملحق الصعود والهبوط لدوري الخليج العربي الإماراتي بعد رحيل دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم العالمية عن تدريب الفريق.

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