اعتقال والي تلعفر بتنظيم داعش واثنين من اشقاءه

2018/05/09 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، اعتقال ما يسمى بوالي قضاء تلعفر واثنين من اشقائه المنتمين الى عصابات داعش الارهابية في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة نينوى المقدم سلام العكيدي في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء العراقية ان "القوات الامنية تمكنت من القبض على والي قضاء تلعفر والملقب ابو خنجر واثنين من اشقائه المنتمين الى عصابات داعش الارهابية خلال تواجده في قرية الحاج علي في ناحية القيارة جنوب الموصل".

واضاف "داهمت القوات الامنية داهمت القرية بالكامل خلال تواجده في بيت احد اقربائه و تمكنت من اعتقاله مع شقيقه بالحال واقتاتهم الى مقر قيادة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

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