حول العالم في 245 يوما

2018/05/09 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني تقريرا عن أطول رحلة بحرية مستمرة في العالم، مشيرا الى انه “يمكنك أن تلف العالم كله على متن سفينة ضخمة في 245 يوما فقط”.

وولفت الموقع الى انه “كي تبحر في جميع أنحاء العالم في 245 يومًا ستحتاج على الأقل 67 ألف يورو، وهو سعر أرخص درجة على متن السفينة، أي أن الزوجين سيحتاجان على الأقل 134 ألف يورو للاستمتاع سويًا.

وبحسب الموقع، تبدأ السفينة الفخمة المملوكة لشركة “فايكنغ صن” النرويجية مع ركابها الـ930 رحلتها بالتوقف في أيرلندا والنرويج، قبل عبور المحيط الأطلسي إلى غرينلاند.

وتبدأ الرحلة في آب المقبل، ولن تتنهي قبل أيار الذي يليه، ومن المقرر أن تتوقف عند 113 ميناء في 59 بلدًا في كل قارة باستثناء أنتاركتيكا.

توفر السفينة لركابها “مساحات اسكندنافية هادئة”، وتجربة متميزة تتعلق بزيارة العديد من الوجهات السياحية التي يزورها الضيوف.

تضم السفينة حمامي سباحة، ونظرًا لكون “الفايكينغ” نرويجية المنشأ، فإن المنتجع الصحي الحراري غير تقليدي، حيث صُمم على شكل مغارة ثلجية وتسقط رقائق الثلج من أعلى من الهواء المبرد.

وذكر الموقع ان “أكبر مقصورة على متن السفينة هي جناح المالك، وتم حجزها بالفعل على الرغم من أن تكلفتها تجاوزت 194 ألف يورو للشخص الواحد، أو 389 ألف يورو لاثنين”.

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