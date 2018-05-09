آية الله جنتي: ننتظر الخطوة العملية الأوروبية في إطار تنفيذ إلتزاماتها النووية

2018/05/09 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال إجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الأربعاء أشار آية الله جنتي إلي إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي؛ قائلا : إن ترامب ومن خلال إنسحابه من الإتفاق النووي أظهر عدم قناعة بالمعاهدات الدولية وأنه يقرر إنطلاقاً من الأغراض السياسية والأهواء النفسية.وتابع : إن قرار الرئيس الأمريكي وباعتراف القوي والأحزاب السياسية في هذا البلد لم يراع النتائج المتوقعة؛ مشيراً إلي ان كبار الشخصيات العالمية وخاصة في الولايات المتحدة واوروبا يعتبرون أن إنتهاك الإتفاق النووي اسهم في انعدام الثقة بالولايات المتحدة.ونوه اية الله جنبي بمواقف قائد الثورة الإسلامية وتحذيرات سماحته بشأن عدم إلتزام الولايات المتحدة بتعهداتها، مصرحا : إن قرار الولايات المتحدة غير الحكيم أكد بأن رؤية قائد الثورة هي أدق من كل الرؤي.انتهي ** ا ح/ ح ع**

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