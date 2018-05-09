2018/05/09 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 20:20.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).