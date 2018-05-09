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أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية
2018/05/09 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/09 | 20:20.

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