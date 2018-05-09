الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


روحاني لماكرون: أوروبا تملك فرصة محدودة جدا لحفظ الاتفاق النووي
2018/05/09 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا تملك فرصة "محدودة جدا" لحفظ الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة ضمان منافع إيران من هذا الاتفاق بشكل واضح وصريح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني لماكرون: أوروبا تملك فرصة محدودة جدا لحفظ الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني لماكرون: أوروبا تملك فرصة محدودة جدا لحفظ الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ تعرّف على الميزة الجديدة في إصدار “iOS 11.4” لهواتف أيفون
⋙ حزب بارزاني: أولى مهام الحكومة الاتحادية الجديد حل الأزمة بين بغداد وأربيل
⋙ ترامب: أي استئناف لبرنامج إيران النووي سيؤدي لـ”عواقب خطيرة”
⋙ بالأرقام.. أنتخابات مجلس النواب
⋙ الرصد الزلزالي: هزة ارضية ارتدادية تضرب شمال خانقين دون اضرار
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. المخابرات تحدد موقع البغدادي وتعرض إعترافات قادة بداعش
⋙ فيديو يكشف تفاصيل تحالف سري بين المالكي والعبادي
⋙ بالصور.. افتتاح اكبر سارية للعلم العراقي وسط كركوك
الأكثر شيوعا