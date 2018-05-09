روحاني لماكرون: أوروبا تملك فرصة محدودة جدا لحفظ الاتفاق النووي

2018/05/09 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أوروبا تملك فرصة "محدودة جدا" لحفظ الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة ضمان منافع إيران من هذا الاتفاق بشكل واضح وصريح.

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