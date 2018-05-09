بالأرقام.. أنتخابات مجلس النواب

2018/05/09 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يشارك أكثر من 24 مليون عراقي من 38 مليون نسمة، السبت المقبل في 12 آيار الجاري في انتخابات نيابية لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل، هي الرابعة منذ سقوط النظام السابق في 2003 والأولى بعد تحقيق الانتصار على عصابات داعش الارهابية.يتنافس نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات للحصول على مقعد نيابي البالغ عددها 328 مقعدا، تتوزع على 18 محافظة كالتالي:71 مقعدا لبغداد34 لنينوى25 للبصرة19 لذي قار18 للسليمانية17 لبابل16 لأربيل15 للأنبار14 لديالى13 لكركوك12 لكل من محافظات صلاح الدين والنجف ودهوك11 لكل من محافظات كربلاء وواسط والديوانية10 لميسان7 للمثنىوسيمثل تسعة نواب سكان الأقليات في البلاد، يتوزعون بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة والأكراد الفيليين، فيما خصصت نسبة 25 في المئة من عدد مقاعد مجلس النواب للنساء، وتتنافس أكثر من ألفي امرأة في الانتخابات المقبلة.أما عراقيي المهجر، فتقول مفوضية الانتخابات إن أكثر من 850 ألف عراقي خارج البلاد سيدلون بأصواتهم يومي 10و11 من هذا الشهر في 21 دولة.وتتوزع المراكز الانتخابية في الخارج بواقع 18 في الولايات المتحدة و15 في كل من السويد وتركيا و14 في كل من إيران والأردن وبريطانيا وثمانية في كل من ألمانيا وأستراليا، وسبعة في كندا، وخمسة مراكز في كل من الإمارات وهولندا ومصر.كما تم فتح أربع مراكز في الدنمارك ومركز واحد في كل من لبنان وفنلندا والنمسا وبلجيكا والنرويج ونيوزلندا.وبالنسبة للتصويت الخاص، سيبدأ عناصر قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة الادلاء بأصواتهم في العاشر من هذا الشهر، ليتفرغوا فيما بعد لحماية المراكز الانتخابية.وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها يوم التصويت جميع أنحاء البلاد في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في الساعة السادسة مساء.وشكلت لجنة أمنية عليا لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية بالاستعانة بالجهد الاستخباري وطيران الجيش لإجراء "انتخابات نموذجية"، وفقا لوزارة الداخلية.وستغلق السلطات المنافذ الحدودية والمطارات لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات، كما سيتم فرض حظر لتجول المركبات في بغداد وبعض المحافظات اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 11 أيار/مايو ولغاية منتصف ليل السبت 12 أيار/مايو.وتتنافس 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية شكلت 27 تحالفا في الانتخابات المقبلة، توزعت على جميع مناطق العراق.وستفتح مفوضية الانتخابات نحو 350 محطة اقتراع موزعة على 46 مركزا للنازحين في محافظات العراق كافة.وتجري عملية تصويت هؤلاء في مراكز اقتراعهم في المحافظات التي يتواجدون فيها، وتذهب أصواتهم إلى المحافظات التي نزحوا منها، ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 290 ألف ناخب.انتهى

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