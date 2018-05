ترامب: أي استئناف لبرنامج إيران النووي سيؤدي لـ”عواقب خطيرة”

2018/05/09 | 20:25

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء “إن على إيران أن تتفاوض، وإلا سيحدث شيء ما، وذلك بعد أن أعلن يوم الأربعاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، وفرض عقوبات جديدة.”

وأضاف ترامب ” إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فستكون هناك “عواقب خطيرة للغاية”‎.

