2018/05/09 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب بارزاني: أولى مهام الحكومة الاتحادية الجديد حل الأزمة بين بغداد وأربيل

بغداد/..



كشفت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الاربعاء، عن وجود "تقارب" بين حكومتي أربيل وبغداد من الناحية السياسية، مبينة أن من أهم المهام المناطة بالحكومة الاتحادية الجديدة هي "حل الأزمة".

وقالت لـ"عين العراق نيوز"، ان "الازمة بين بغداد واربيل من الناحية السياسية تشهد انسجاماً وتقارباً جيد بين الحكومتين وخصوصا بعد توفير رواتب الموظفين الاكراد".

وأضافت، ان "توفير رواتب الموظفين الأكراد ادت إلى بداية جديدة وفتح ابواب الحوار لمعالجة الازمات"، مبينة ان "اهم وظائف ومهام الحكومة العراقية الجديدة، هي حل الأزمة بين الحكومتين ومعالجة المشاكل".

ولفتت إلى ان "بقاء وعدم معالجتها ستزيد من حكم الكارثة بين الحكومتين، وحلها سيوفر مصلحة للجميع ووفقا للدستور".



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