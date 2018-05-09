تعرّف على الميزة الجديدة في إصدار “iOS 11.4” لهواتف أيفون

2018/05/09 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

كشف تقرير جديد, الأربعاء, أن شركة أبل عززت إصدار “iOS 11.4” بميزة جديدة من شأنها حماية بيانات المستخدمين ومنع الحكومات من فتح هاتف المستخدم.

وتقوم فكرة عمل الميزة الجديدة على إلغاء قفل جهاز iPhone لأكثر من أسبوع باستخدام رمز المرور، كما أن منفذ Lightning سيدعم فقط شحن الهاتف، ولن يتيح نقل أي بيانات، مما يعني عدم عمل جهاز GrayKey على الهاتف.

وذكر موقع “phonearena” الهندي في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “عدد من الشركات التكنولوجية كانت قد طورت جهاز يعرف بـ GrayKey وهو قادر على فتح قفل الشاشة لطرازات هواتف أيفون المختلفة بما في ذلك القدرة على تجاوز التشفير، إذ يمتلك كابلين Lightning يخرجان من العلبة، ويمكن لهذا الجهاز أن يفتح هاتف ايفون فى وقت يصل ما بين ثلاث ساعات إلى ثلاثة أيام اعتمادًا على مدى تعقيد رمز المرور المستخدم، وهي أداة تفضلها الجهات الحكومية ويتراوح سعرها ما بين 15 إلى 30 ألف دولار، وهي من تصنيع شركتي GrayShift وCellebrite”.

وأضاف أن “الميزة الجديدة التي اضافتها الشركة لنظام التشغيل بـ USB Restricted Mode، قد ظهرت لأول مرة في النسخة التجريبية من iOS 11.3 beta، إلا أنه تم إزالتها من الإصدار النهائي، إلا أنها عادت من جديد لنظام التشغيل، ومن المنتظر أن تكون من المميزات الأساسية القادمة”.



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