مفوضية الانتخابات ترد على قرار مجلس النواب .. ومصدر برلماني قانوني يحسم الجدل

2018/05/28 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين انها ستعكف على دراسة القرار النيابي الصدر من مجلس النواب المنتهية ولايته بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني لشفق نيوز ان "ما صدر اليوم عن البرلمان سيتم دراسته من الناحية القانونية والناحية الفنية وامكانية تطبيق تلك القرارات من عدمه".

واضاف انه "سيكون لمجلس المفوضين موقف بشان ذلك يوم غد بعد اجتماع رسمي".

وبين الرديني ان "هناك فترة طعون مستمرة ومفتوحة وفق القانون، واليوم وصلنا ايضا بحدود 225 طعنا الى المحكمة، وعدد الطعون الكلي الى 1400 طعن وجار بحثها من قبل الجهات المعنية".

وكانت جلسة مجلس النواب العراقي قد قضت اليوم الاثنين بالغاء نتائج انتخابات الخارج ومحطات اقتراع مخيمات النازحين واعادة عد وفرز قرابة 10 % من نتائج الانتخابات.

بالمقابل كشف مصدر نيابي قانوني ان ما صدر من قرار عن جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين بشأن نتائج الانتخابات يأخذ درجة "التوصية، مؤكدا انه غير ملزم.

واضاف المصدر لشفق نيوز ان "القانون رقم 45 الخاص بانتخابات مجلس النواب هو سار ولا يمكن لقرار ان يكون اعلى من القانون والاعتراضات على النتائج يمكن ان تقدم كطعون الى المحكمة الانتخابية القضائية وفق بنود القانون".

وبشأن قرارات البرلمان، انه "يمكن ان تعد توصية الى المفوضية او نقاط بالامكان مراعاتها"، مؤكدا "مجلس النواب سلطة تشريعية لاصدار القوانين وليس القرارات والاخيرة ليس لها قوة القانون".

صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لمالايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.

كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والاسراع بتقديم ماتصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لماتوفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة.

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