الكشف عن مصير الصحفي والناشط مصطفى بامرني واعتقال ثلاثة سائقي أجرة بدهوك

2018/05/28 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد صمت استمر ثلاثة ايام من قبل الجهات المختصة في محافظة دهوك بشأن ما اشيع عن اختطاف الصحفي والناشط المدني مصطفى بامرني، كشفت شرطة دهوك عن ان بامرني معتقل من قبلها، كما اعلنت عن اعتقال .ثلاثة من سائقي سيارات الاجرة بتهمة التظاهر من دوم رخصة.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك ان مصطفى بامرني محتجز لديها بسبب حثه الناس على القيام بالتظاهر من دون الحصول على اذن من الجهات المختصة، مبينا ان بامرني الان لدى الشرطة ويتم التحقيق معه وفق فانون التظاهر، حسب تعبيره.

واضاف ان شابين اخرين من دهوك اعتقلا للسبب نفسه.

وكان بامرني قد تم اعتقاله من قبل قوة مدنية وتم اقتياده الى داخل احدى العجلات ولم يتوضح مصيره لحين ما صدر اليوم عن شرطة دهوك.

واثار ما تعرض له بامرني احتجاج النشطاء المدنيين والصحفيين وتم ابلاغ المنظمات المحلية والاحنبية بشأنه.

ومن جهته اصدر مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين بيانا حمل فيه الجهات الامنية في دهوك مسؤولية سلامة الصحفي مصطفى بامرني.

على صعيد متصل اعلنت مديرية شرطة دهوك عن اعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة التظاهر غير المرخص بقرار من قاضي التحقيق.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان في تصريح صحفي انه بقرار من قاضي التحقيق تم اعتقال ثلاثة اشخاص وهم من سائقي سيارات الاجرة (التاكسي) بتهمة حث المواطنين لتنظيم التظاهرات غير القانونية وعدم الحصول رخصة مسبق كون التظاهرات كثيرا ما تحرف عن مسارها وتتسبب بالاضرار.

وكان سائقو سيارات الاجرة قد نظموا الاسبوع الماضي تظاهرة للاحتجاج على ارتفاع اسعار الوقود.

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