2018/05/28 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 التشكيل الرسمي للمنتخب الإيطالي أمام السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).
هاي كورة – وضع المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبيرتو مانشيني التشكيلة الرسمية للأتزوري في مواجهة المنتخب السعودي في مباراة ودية تُقام على ملعب كيبونبارك بسويسرا.
وجاءت تشكيلة المنتخب الإيطالي كالتالي :
جيانلويجي دوناروما
زاباكوستا – بونوتشي – رومانيولي – كريسكيتو
أليساندرو فلورينزي – جورجينيو – لورينزو بيليجريني
ماتيو بوليتانو – ماريو بالوتيلي – لورينزو إنسيني.
بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من :
سالفتوري سيريجو – ماتيا بيرين – دانيلو دامبورسيو – ماتيا دي تشيليو – روجاني – كالدارا – بونافينتورا – باسيلي – ماندراجورا – سيميوني فيردي – بيلوتي – بيراردي – كيسا.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 التشكيل الرسمي للمنتخب الإيطالي أمام السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).