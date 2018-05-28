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🔴 التشكيل الرسمي للمنتخب الإيطالي أمام السعودية
2018/05/28 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – وضع المدير الفني للمنتخب الإيطالي، روبيرتو مانشيني التشكيلة الرسمية للأتزوري في مواجهة المنتخب السعودي في مباراة ودية تُقام على ملعب كيبونبارك بسويسرا.

وجاءت تشكيلة المنتخب الإيطالي كالتالي :

جيانلويجي دوناروما

زاباكوستا – بونوتشي – رومانيولي – كريسكيتو

أليساندرو فلورينزي – جورجينيو – لورينزو بيليجريني

ماتيو بوليتانو – ماريو بالوتيلي – لورينزو إنسيني.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من :

سالفتوري سيريجو – ماتيا بيرين – دانيلو دامبورسيو – ماتيا دي تشيليو – روجاني – كالدارا – بونافينتورا – باسيلي – ماندراجورا – سيميوني فيردي – بيلوتي – بيراردي – كيسا.

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