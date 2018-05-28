تعرف على موعد مباريات ريال مدريد التحضيرية لموسم 2018-19 ومكان معسكره الصيفي

2018/05/28 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

حقق ريال مدريد إعجازاً هذا الموسم بفوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي، وذلك بعد انتصاره على ليفربول في النهائي بنتيجة (3-1).

بدأ الملكي الموسم الماضي متعثراً محلياً وقارياً، واستمر هذا التخبط حتى بداية الدور الثاني الذي انتفض فيه الميرينجي خاصةً رونالدو وبدأ في التألق، لكنه لم ينجح في الفوز بالدوري أو الكأس في إسبانيا رغم هذه الاستفاقة.



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أنهى ريال مدريد الدوري الإسباني هذا الموسم في المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد، فيما ذهب اللقب لبرشلونة الذي جمع الثنائية هذا الموسم.

سيطير البلانكوس للولايات المتحدة الأمريكية لإقامة المعسكر الصيفي الذي سيخوض خلاله مجموعة من المباريات القوية في كأس الأبطال الدولية تحضيراً للموسم القادم، وستمكن هذه المواجهات زيدان من وضع لمساته الأخيرة، وتجربة لاعبيه الجدد المنتظر جلبهم في الصيف كما أشارت العديد من التقارير.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية لريال مدريد استعداداً لموسم 2018-2019، جدول مباريات الملكي التحضيرية، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك..

جدول مباريات ريال مدريد التحضيرية لموسم 2018-2019 المباراة الملعب الموعد مانشستر يونايتد - ريال مدريد استاد هارد روك، ميامي جاردينز الأربعاء 1 أغسطس 2018 ميلادياً، 19 ذو القعدة 1439 هجرياً، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية ريال مدريد - يوفنتوس فيديكس فيلد، لاندوفر الأحد 5 أغسطس 2018 ميلادياً، 23 ذو القعدة 1439 هجرياً، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية ريال مدريد - روما استاد ميتلايف، إيست روثرفورد الأربعاء 8 أغسطس 2018 ميلادياً، 26 ذو القعدة 1439 هجرياً، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية سيخوض ريال مدريد خلال معسكره في الولايات المتحدة 3 مبارياتٍ ضد فرق من ضمن الأفضل في العالم، الأولى ستكون ضد مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 1 أغسطس 1439 ميلادياً، 19 ذو القعدة 1439 هجرياً، ومن المحتمل أن يكون رونالدو بالقميص الأحمر في هذه المباراة كما أشارت بعض التقارير عقب تصريحاته بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيواجه الملكي بعدها بأربعة أيام أحد الفرق التي أقصاها في طريقه هذا الموسم لنهائي ذان الأذنين، هو يوفنتوس الذي كاد إفتكاك بطاقة العبور وعمل ريمونتادا تاريخية، لولا قراراً مثيراً للجدل من الحكم باحتساب ركلة جزاء على البيانكونيري في الدقائق الأخيرة من اللقاء حولها الدون لهدف.

آخر مباريات ريال مدريد ستكون ضد بطل إيطالي آخر تألق في دوري أبطال أوروبا، وهو روما الذي أقصى برشلونة من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد عمل ريمونتادا تاريخية أذلت الكتلان.

متى يبدأ موسم ريال مدريد الجديد 2018-2019؟

ستنطلق مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد يوم السبت 18 أغسطس 2018 ميلادياً، 7 ذو الحجة 1439 هجرياً، لكن حتى الآن لم يعلن الاتحاد الإسباني عن جدول مباريات الليجا في الموسم القادم.

سيبدأ موسم ريال مدريد قبل انطلاق الدوري بثلاثة أيام، بالتحديد يوم الأربعاء 15 أغسطس 2018 ميلادياً، 4 ذو الحجة 1439 هجرياً، حيث سيخوض لقاء السوبر الأوروبي ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي فاز بالدوري الأوروبي هذا الموسم، وستقام المباراة في ملعب لي كوب آرينا بإستونيا التي ستدخل التاريخ بهذه المباراة، لأنها أول نهائي أوروبي ينظم في البلاد.





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