سربست مصطفى رشيد اميدي - الفساد المالي، ماهيته والياته

2018/05/28 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الجزء الاول:ان موضوع الفساد المالي يعتبر الان من اهم مايهدد مستقبل الشعوب واستقرار الدول، ويشكل مع الضلعين الاخرين التخلف والارهاب مثلثا لا تستطيع تلك الدول الفكاك منها وبتصوري هنالك علاقة جدلية للظواهر الثلاثة بحيث ان كل منها هي السبب والنتيجة للاخرى.وفي العراق تبقى هذه هي الاسباب الرئيسية للفساد مع اضافة عوامل اخرى خاصة بالعراق لا تقل اهمية عنها وتتداخل مع الظواهر الثلاثة اعلاه، وهي تداخل ا......

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