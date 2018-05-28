أول تحرك من الدولة المصرية بشأن أزمة

2018/05/28 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري، بعدد من رؤساء الإدارات المركزية في الوزارة والمختصين، لبحث طلب مجلس إدارة النادي "الأهلي"، بتشكسل لجنة مالية من الوزارة لمراجعة كافة الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة للنادي.

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