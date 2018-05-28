2018/05/28 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد.. فتاة روسية تكتسب شهرة بسبب شكل حاجبيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/28 | 22:20.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شاهد.. فتاة روسية تكتسب شهرة بسبب شكل حاجبيها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شاهد.. فتاة روسية تكتسب شهرة بسبب شكل حاجبيها ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شاهد.. فتاة روسية تكتسب شهرة بسبب شكل حاجبيها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).