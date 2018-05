العثور على كدس للعتاد ومصنع للعبوات الناسفة في ديالى

2018/05/28 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاثنين، العثور على كدس للعتاد وتفجير مصنع للعبوات في محافظة ديالى.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن عثرت على كدس للعتاد في ناحية السلام التابعة لقضاء الخالص يحتوي على قنابر هاون مختلفة، حيث تم رفع المواد بدون حادث يذكر.

وأضاف أن “القوات الأمنية، في قيادة عمليات ديالى القت القبض على مطلوب في بعقوبة”، مشيرا الى انها “طهرت مساحة بطول 6 أمتار وبعرض 125 متر ورفعت 3 الغام ورمانتين ضمن مخفر حران منفذ مندلي”.

وتابع أن “القوات فتحت وفتشت 3 طرق بطول 75 كيلو متر في منطقة مطيبيجة، وفجرت مصنع للعبوات الناسفة يحتوي 8 اسطوانات اوكسجين وكيسين زنة 50 كغم مملؤين بمواد متفجرة محلية الصنع وفجرت مضافة لعصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية”.

