المؤتمر الشعبي العربي في ندوة باريس الكبرى تحت عنوان: التدخل الايراني في الشأن العربي

2018/05/28 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المؤتمر الشعبي العربي في ندوة باريس الكبرى تحت عنوان:التدخل الايراني في الشأن العربيبدعوة من المؤتمر الشعبي العربي وبالتعاون مع مركز ذرا للدراسات والأبحاث بباريس، تم عقد ندوة موسعة يوم السبت 26 أيار/ مايو 2018 إستمرت من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، تحت عنوان "التدخل الايراني في الشأن العربي" و ذلك في القاعة الكبرى للبيت العالمي لجامعة باريس "السوربون" بالحي اللاتيني وسط باريس، وبحضور نخبة من المثقفين و الكتاب و المفكرين العرب و الأجانب، و قد تمثل المؤتمر الشعبي العربي بوفد كبير يتقدمهم د.علي الحرجان نائب أمين عام المؤتمر و الأستاذ الهاشمي بلوزة.بدأت الندوة بالجلسة الصباحية الأولى بكلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ علي المرعبي مشرف عام مركز ذرا حيث رحب بالحضور و أوضح برنامج الندوة و المحاضرين و الأهداف من هذه الندوة، ثم تلاه الأستاذ الهاشمي بلوزة الذي ألقى كلمة نيابة عن أمين عام المؤتمر الشعبي العربي الأستاذ أحمد النجدواي الذي لم يتمكن من الوصول إلى باريس.ثم أعلن عن إدارة الجلسة الأولى للسادة: د.علي الحرجان و د.فيصل عرنكي والأستاذ خالد النعيمي.الدكتور علي الحرجان، رحب بالحضور و تطرق إلى أهداف المؤتمر من عقد هذه الندوة الكبرى بباريس ثم أعلن أن المشاركين الذي سيقرأوا كلماتهم تمثل الدول العربية التالية: العراق ـ سوريا ـ اليمن ـ البحرين ـ الاحواز ـ المغرب العربي، و أنه سيتم لاحقاً توزيع كلمات : لبنان ـ الصومال ـ السعودية ـ الامارات لعدم تمكن الممثلين من الحضور إلى باريس، و قد ألقى ممثلي هذه الدول العربية كلماتهم على التوالي.وكانت إلتفاتة كبرى حيث قدم الدكتور فيصل عرنكي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للأستاذ عادل السويدي لكلمته للأحواز، حيث ان كلا القطرين محتلين من العدو الصهيوني والصفوي، وفي ختام الجلسة الأولى عند منتصف النهار أعلن الدكتور علي الحرجان تعليق الندوة حتى الساعة الثانية بعد الظهر للإستراحة.بدأت الجلسة الثانية للندوة عند الساعة الثانية، حيث ادارها كلاً من الأستاذ علي المرعبي ، الأستاذ ناجي حرج، السيدة سناء جاء الله، و ساعد بالترجمة الدكتور فرج معتوق، وتحدث بها كلاً من السادة:ـ د.شارل سان برو المفكر و مدير معهد الدراسات الاستراتيجية بفرنساـ السيدة انابيل هيجنز مستشارة سابقة لدى البرلمان البريطاني في حقوق الانسانـ الأستاذ طاهر بوميدرا المسؤول السابق لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنيفـ السيد هال غارنر، مدير العلاقات الدولية بالجامعة الامريكية بباريس، ومستشار سابق بالبيت الأبيض في مرحلة كلينتون و مستشار سابق لدى حلف الناتو.ثم كلمة للدكتور وائل الحافظ ممثلاً ثورة الشعب السوري.ثم اعلن الاستاذ المرعبي تعليق الندوة لمدة ربع ساعة للإستراحة و الإنتقال بعدها للجلسة الثالثة و الأخيرة.بدأت الجلسة الختامية بإدراة كلاً من : د.علي الحرجان، الأستاذ الهاشمي بلوزة، و الأستاذ موفق الخطاب، و قد أعلن الدكتور علي الحرجان عن خطة عمل المؤتمر الشعبي العربي للمرحلة المقبلة التي بدأت مع ندوة باريس، و التي ستشتمل على سلسلة من الندوات عربياً وعالمياً، لشرح أهداف المؤتمر و الدفاع عن القضايا العربية العادلة و المشروعة ، ثم أعلن عن إفتتاح باب النقاش و الأسئلة ، التي شهدت مداخلات عديدة و موسعة من الحضور، كما تم تقديم المقترحات سواء لخطة العمل المستقبلية او للبيان الختامي.و في نهاية الندوة شكر الدكتور علي الحرجان الحضور على مشاركتهم الفاعلة في هذه الندوة الكبرى، تلاه الاستاذ علي المرعبي بالشكر و الاعتذار باسم المدعوين الذين لم يتمكنوا من الحضور لأسباب شخصية تتعلق بالسفر أو المرض أو سمات الدخول.وسيقوم المؤتمر الشعبي العربي إعلامياً بإصدار و نشر كافة الاوراق والكلمات و المداخلات و ترجمتها لعدة لغات ثم أصدارها في كتاب وثائقي لاحقاً

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