الإثنين 28 أيار 2018 م (13 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


اشتباكات بين الكورد والعرب الوافدين في قرية بلكانه غربي كركوك
2018/05/28 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- للتدخل بأقرب وقت وعدم إجبارنا على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين الكورد والعرب الوافدين في قرية بلكانه غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين الكورد والعرب الوافدين في قرية بلكانه غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ احذر تناول أطفالك عصير البرتقال مع وجبة الإفطار
⋙ #مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟
⋙ أخبار الانتقالات – ليفربول يتوصل للاتفاق لضم فابينيو
⋙ 🔴 بالوتيلي يعود للتهديف بعد غياب 4 سنوات
⋙ الموانئ العراقية تدفع نصف مليار دينار للميناء ورئيس الهيئة الادارية للنادي يرفض استلامها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو – كلوب يتهم الحظ في مواجهة ريال مدريد
⋙ فيديو| الغذاء الصحي يساهم في الوقاية من فقدان السمع لدى المسنات
⋙ بالصور: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل شمال شرقي ديالى
الأكثر شيوعا