2018/05/28 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للتدخل بأقرب وقت وعدم إجبارنا على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين الكورد والعرب الوافدين في قرية بلكانه غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين الكورد والعرب الوافدين في قرية بلكانه غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).