الدون يحصد جائزة اجمل هدف في دوري الابطال وبيل وصيفا

2018/05/28 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..تصدر ثنائي ​ريال مدريد​ الإسباني ​كريستيانو رونالدو​ و​غاريث بيل​ قائمة أفضل 10 أهداف في ​دوري أبطال أوروبا​ موسم 2017/2018 .ووفقًا لموقع ​البرنابيو​ أعلن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ أفضل 10 أهداف في ​دوري الأبطال​ هذا الموسم من بينها أربعة أهداف لريال مدريد اثنين منهما من ضربات خلفية مزدوجة لكريستيانو رونالدو وغاريث بايل.وعلى […]

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