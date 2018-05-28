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الدون يحصد جائزة اجمل هدف في دوري الابطال وبيل وصيفا
2018/05/28 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

تصدر ثنائي ​ريال مدريد​ الإسباني ​كريستيانو رونالدو​ و​غاريث بيل​ قائمة أفضل 10 أهداف في ​دوري أبطال أوروبا​ موسم 2017/2018 .

ووفقًا لموقع ​البرنابيو​ أعلن ​الاتحاد الأوروبي لكرة القدم​ أفضل 10 أهداف في ​دوري الأبطال​ هذا الموسم  من بينها أربعة أهداف لريال مدريد اثنين منهما من ضربات خلفية مزدوجة لكريستيانو رونالدو وغاريث بايل.

وعلى […]

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