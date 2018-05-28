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ضيف رفيع المستوى يحضر مباراة السعودية وإيطاليا (صور)
2018/05/28 | 22:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، المباراة الودية بين منتخبي إيطاليا والمملكة العربية السعودية، في مدينة سان غالين الأسترالية.

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