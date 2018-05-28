الإثنين 28 أيار 2018 م (13 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


القبض على 3 ارهابيين في ايمن الموصل
2018/05/28 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

القت القوات الامنية، اليوم الاثنين، القبض على 3 ارهابيين في ايمن الموصل.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان مفارز المديرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم تمكنت من القاء القبض على 3 إرهابيين في منطقة العبور بالجانب الايمن من الموصل".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضافت "وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 ارهابيين في ايمن الموصل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 ارهابيين في ايمن الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ احذر تناول أطفالك عصير البرتقال مع وجبة الإفطار
⋙ #مريم نجمه - أعرف بلادك .. شوارع العراق ؟
⋙ أخبار الانتقالات – ليفربول يتوصل للاتفاق لضم فابينيو
⋙ 🔴 بالوتيلي يعود للتهديف بعد غياب 4 سنوات
⋙ الموانئ العراقية تدفع نصف مليار دينار للميناء ورئيس الهيئة الادارية للنادي يرفض استلامها
بالفيديو والصور
⋙ فيديو – كلوب يتهم الحظ في مواجهة ريال مدريد
⋙ فيديو| الغذاء الصحي يساهم في الوقاية من فقدان السمع لدى المسنات
⋙ بالصور: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل شمال شرقي ديالى
الأكثر شيوعا