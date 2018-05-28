2018/05/28 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

القت القوات الامنية، اليوم الاثنين، القبض على 3 ارهابيين في ايمن الموصل.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان مفارز المديرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم تمكنت من القاء القبض على 3 إرهابيين في منطقة العبور بالجانب الايمن من الموصل".

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واضافت "وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب".

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