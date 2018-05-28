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رئيس
2018/05/28 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سحب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يولي إديلشتاين، اليوم الاثنين 28 مايو/ أيار، مشرع قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية من جدول أعمال البرلمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس "الكنيست" الإسرائيلي يسحب مشروع الاعتراف بـ"الإبادة الجماعية للأرمن") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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