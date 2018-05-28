الى اين وصل مراثون التحالفات السياسية من اجل الكتلة الاكبر؟

2018/05/28 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن دولة القانون عبدالهادي موحان، اليوم الاثنين، ان تحالف الفتح والوطنية والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين هم الاقرب الى ائتلافه، فيما اكد وجود تفاهمات على مستوى عال من اجل تشكيل تحالف حقيقي داخل الحكومة المقبلة.

وقال موحان في تصريح صحفي، أن هذا التحالف الذي يراد تشكيله سيكون بعيداً عن المحاصصة والشراكة وفقا لمبدأ الاغلبية السياسية، متوقعاً في الوقت ذاته ان يكون هناك تغيير في العملية السياسية في حال مضى حراك التحالفات بهذه الطريقة.

واشار الى ان التفاهمات التي تحصل بين الكتل السياسية لم تصل الى طرح اسماء لغرض ترشيحها لشخصية رئيس الوزراء.

وكان القيادي في تيار الحكمة عباس العيساوي كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن عزم الحكمة وتحالف سائرون والفتح فضلا عن ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي تكوين تحالف كبير لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار إلى أن العبادي سيكون الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة ولكن وفق شروط، بينها وضع برامج خدمة واضحة تنفذ على ارض الواقع بأسقف زمنية محددة وإلا فسيتم إسقاط حكومته خلال فترة قد لا تتجاوز الستة أشهر.



انتهى/خ.

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