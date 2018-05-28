2018/05/28 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شركة سيمنس الالمانية تعيد تشغيل محطة كركوك الغازية بعد توقفها لأيام

28/05/2018 22:55:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / كركوك

افاد مصدر مسؤول في محطة كهرباء كركوك الغازية، الغازية، اليوم الاثنين، ببدء تشغيل المحطة من قبل شركة سيمنس الالمانية بعد توقفها لأيام، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر في لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إنه "تم تشغيل الوحدة k1 في محطة كهرباء كركوك الغازية الواقعة بناحية تازة خورماتو، (10 كم جنوبي كركوك)، والتي قد خرجت عن العمل قبل 4 ايام بسبب خلل فني"، موضحا "لكون الوحدة تحت الضمان عند شركة سيمنس الالمانية، باشرت ملاكات الشركة والمحطة باجراء الفحوصات وتصليح الخلل الفني والتي استغرقت 4 ايام".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحطة تم تشغيلها مساء اليوم بحمل تجريبي 200 ميغاواط ومن المؤمل صعود الحمل الى 240 أو 250 ميغاواط بعد اكمال كافة الفحوصات عليها من قبل الشركة الاجنبية".

ت:ح.ك

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