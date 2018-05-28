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معلمو الغوطة المستوطنون في عفرين يمنعون الطلاب الكورد من التحدث بلغتهم الأم
2018/05/28 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يمارسون التمييز العنصري

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