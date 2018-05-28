محافظ كركوك يتحدث عن خطأ جديد لمفوضية الانتخابات ويوضح علاقته بتوقيع نشرته المفوضية

2018/05/28 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد بيان لمكتب الجبوري أن ما اظهرته مفوضية الانتخابات من توقيع جاء بعد التأكد من عمليات التزوير في صناديق الاقتراع بالمحافظة ، مشيراً الى أن اثارة هذا الموضوع اليوم تأتي من أجل تضليل الرأي العام بأن نتائج الانتخابات مطابقة بنسبة 100% .وأضاف البيان أن "ما عرضته مفوضية الانتخابات من بيان وما اظهرته من توقيع يخص إجراءات العد والفرز للمحطة رقم (5) في مركز ثانوية الحويجة المهنية للتصويت الخاص والذي كان يقرأ حينها شريط النتائج وجود 175 صوتا للاتحاد الوطني الكردستاني ، علما ان المصوتين جميعهم كانوا من ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية من أهلنا في جنوب العراق" ، موضحاً ان محافظ كركوك حينما كان في بغداد وقام في مقر المركز الوطني بفتح الصندوق لم يجد أي بطاقة واحدة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، وتم الاقتراح بالاستعانة بصندوق جديد وذاكرة (أس دي رام ) جديدة من المفوضية في مقر المركز الوطني وبذاكرة جديده غير متلاعب بها وليس (أس دي رام ) من كركوك ، وقام بإدخال الاستمارات من جديد فكانت قراءة الجهاز الجديد مطابقة للأوراق التي تم ادخالها ولم تظهر أي صوت للاتحاد الوطني الكردستاني وحينها اقتنع الجبوري بهذه النتيجة وقام بالتوقيع على الاستمارات التي تم إدخالها الى ( اس دي رام الجديد ) والتي كانت متطابقة مع أوراق الاقتراع الحقيقية والتي لم تظهر صوتا واحدا للاتحاد الوطني الكردستاني ، وبذلك اقتنع بأنه سوف تعتمد هذه الألية في عموم الصناديق المشكو منها في كركوك.وأوضح البيان ان الصورة الموجودة في الهاتف لم تقنع المفوضية كون ان الصورة مقطعة وبعد أسبوع جلب محافظ كركوك الشريط الحقيقي الذي يحمل النتائج 175 التي تظهر التصويت للاتحاد الوطني الكردستاني وعرضها على المفوضية وقالوا له حينها انها تشير لتزوير عالي وان توزيع الأصوات كان هي عبارة عن 25 صوت لكل مرشح وموزعه على سبعة مرشحين ، مشيرا الى أن "محافظ كركوك اثبت بأن الذاكرة في كركوك تم التلاعب بها وان الذاكرة الجديدة بالمركز الوطني في بغداد كانت قراءتها صحيحة وبذلك اثبتنا التزوير خلاف لما اظهره بعض أعضاء المفوضية من نتائج الشريط ، ليوهموا الآخرين بان قراءة كركوك متطابقة مع بغداد بنسبة 100% وهو خطأ اخر تقع به مفوضية الانتخابات للتغطية على عمليات التزوير والتلاعب التي شابت انتخابات كركوك .وخلص بيان المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك بدعوة مفوضية الانتخابات في العراق الى اظهار الشريط الموقع علية من قبل الجبوري والنتائج الظاهرة فيه والنتائج الظاهرة في الشريط الاول يوم التصويت وهي نفس اوراق التصويت وسيظهر حينها الفرق ولكن العد بذاكرتين مختلفتين ولكون ان الذاكرة الجديدة اظهرت التزوير .انتهىم .

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